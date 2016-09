NAVO-chef prijst Turkse strijd tegen terreur

ANKARA - Turkije heeft het recht zich te verdedigen en doet goed werk in de bestrijding van de extremistische beweging Islamitische Staat. Dat vindt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die de Turkse regering vrijdag tijdens een bezoek aan Ankara lof toezwaaide.

Door ANP - 9-9-2016, 9:46 (Update 9-9-2016, 9:46)

Stoltenberg wees op de ,,vele terroristische aanvallen die vanuit Syrië worden gepleegd'' en toonde zich ingenomen met de ,,toenemende inspanningen'' die Turkije zich in de strijd tegen IS getroost. Turkse troepen trokken eind vorige maand Noord-Syrië binnen om IS uit de grensstreek te verjagen.

De secretaris-generaal van de NAVO is voor het eerst in Turkije sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli. Dat duurde Turkije veel te lang.