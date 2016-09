Raket NASA gelanceerd

ANP Raket NASA gelanceerd

CAPE CANAVERAL - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft donderdag een ruimtesonde gelanceerd vanaf Cape Canaveral. Het ruimtevaartuig is onderweg naar de asteroïde Bennu om daar monsters te verzamelen en terug te brengen naar aarde. Zo hoopt NASA meer te leren over de oorsprong van het leven.

Door ANP - 9-9-2016, 2:10 (Update 9-9-2016, 2:10)

Aan boord van de gelanceerde Atlas 5-raket is ontdekkingsrobot Osiris-Rex. De robot is gemaakt door Lockheed Martin in samenwerking met vliegtuigfabrikant Boeing en moet de baan van Bennu in kaart brengen. De missie van Osiris-Rex duurt zeven jaar en kost een miljard euro.