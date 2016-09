Muur van Trump niet op Mexicaanse begroting

MEXICO-STAD - De 'Muur van Trump' komt niet voor in de begroting van Mexico voor 2017. ,,Ik kan met absolute zekerheid zeggen dat die niet in de planning is opgenomen'', verklapte de nieuwe minister van Financiën José Antonio Meade donderdag in een tv-interview, voorafgaand aan de presentatie van de miljoenennota in het parlement.

Door ANP - 8-9-2016, 20:30 (Update 8-9-2016, 20:30)

De Republikeinse kandidaat Donald Trump heeft bij herhaling geroepen dat, als hij de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, hij een niet te passeren muur laat optrekken op de grens met Mexico en de rekening naar het buurland stuurt. De kosten van het 3200 kilometer lange bouwwerk worden geraamd op 8 miljard dollar.

De New Yorkse vastgoedmagnaat bracht vorige week tijdens een omstreden bezoek aan president Enrique Peña Nieto de muur onder de aandacht, maar repte 'op vijandelijk terrein' niet over de financiering. Dat deed zijn Mexicaanse gesprekspartner wel. Peña Nieto zei dat hij Trump op niet mis te verstane wijze duidelijk heeft gemaakt dat Mexico geen cent gaat betalen.