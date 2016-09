Ziekenwagen rijdt drie mensen ziekenhuis in

AUCKLAND - Een ziekenauto heeft ervoor gezorgd dat drie mensen - onvrijwillig - in het ziekenhuis terechtkwamen. Het drietal stond woensdag bij een bushalte in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland te wachten toen de ziekenwagen ze aanreed, aldus lokale media. Gelukkig was de halte voor de deur van het Auckland Hospital.

Door ANP - 7-9-2016, 9:54 (Update 7-9-2016, 9:54)

De ambulance was op weg naar het ziekenhuis, maar gebruikte geen sirene of zwaailicht. De ziekenbroeders en de patiënt in de auto bleven ongedeerd, meldde de politie. Die heeft nog geen idee over de oorzaak van de bizarre aanrijding.

De verwondingen van de mensen bij de bushalte bleken mee te vallen. De ambulancedienst liet ze keurig alle drie per ziekenwagen naar het ziekenhuis om de hoek vervoeren.