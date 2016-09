'Ruim 200 vervolgingen wegens wraakporno'

LONDEN - Sinds de invoering van een nieuwe wet vorig jaar zijn in Engeland en Wales meer dan tweehonderd mensen vervolgd voor het publiceren van wraakporno. Dat meldt het Engelse Openbaar Ministerie in haar jaarlijkse rapport over geweld tegen vrouwen en meisjes.

Door ANP - 6-9-2016, 9:28 (Update 6-9-2016, 9:28)

Het is in Engeland en Wales sinds april vorig jaar verboden om seksuele foto's of video's te delen zonder toestemming van de persoon die erin te zien is. De Crown Prosecution Service (CPS) schrijft in het rapport dat vergrijpen tegen vrouwen en meisjes beter worden aangepakt door meer middelen en betere training.

Het rapport gaat niet alleen over wraakporno, maar over allerlei vergrijpen, van verkrachting en andere seksuele misdrijven tot geweld in de huiselijke sfeer. Vervolgingen voor deze zaken zijn goed voor bijna een vijfde van al het werk van de CPS, aldus de BBC.