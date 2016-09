SPD wint, AfD groter dan CDU

SCHWERIN - Regeringspartij SPD is ondanks verlies van stemmen als winnaar uit de bus gekomen in de prognoses over de uitslag van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De partij Alternative für Deutschland (AfD) deed voor het eerst mee aan verkiezingen in een deelstaat en is in de prognoses de tweede partij geworden.

Door ANP - 4-9-2016, 18:21 (Update 4-9-2016, 18:21)

De AfD krijgt in de exitpolls van omroep ARD 21 procent en heeft daarmee meer stemmen dan het CDU van bondskanselier Angela Merkel, dat 19 procent van de stemmen krijgt. De opkomst was hoger dan bij de vorige deelstaatsverkiezingen toen 51,5 procent van de kiezers ging stemmen.