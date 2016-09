Sarkozy wil eenheid in kamp conservatieven

LA BAULE - De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft zijn partijgenoten voorgehouden dat eenheid de sleutel is tot het winnen van de presidentsverkiezingen in 2017. ,,We winnen niet als we verdeeld zijn', waarschuwde Sarkozy zondag op een partijbijeenkomst in de plaats La Baule.

Door ANP - 4-9-2016, 17:11 (Update 4-9-2016, 17:11)

Ondanks zijn oproep de rangen te sluiten kon de 61-jarige oud-president de verleiding niet weerstaan de spot te drijven met een vergelijkbaar idee van zijn rivaal Alain Juppé (71). Beide mannen willen namens de conservatieve Les Républicains plaatsnemen in het Élysée, maar moeten wel eerst de voorverkiezingen van de partij winnen.

Ex-premier Juppé had een dag eerder opgeroepen tot een gedragscode om te voorkomen dat conservatieve kandidaten elkaar zwart maken. Daar bleek Sarkozy weinig voor te voelen. ,,Ik heb niks met een code om goed gedrag af te dwingen. Ik heb iets met goed gedrag'', grapte hij. ,,Als je een code nodig hebt, is dat omdat er al een probleem is.''