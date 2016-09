President Oezbekistan bijgezet

SAMARKAND - De overleden president van Oezbekistan Islam Karimov is zaterdag bijgezet in een graf in zijn geboorteplaats Samarkand. De plechtigheid vond plaats in het bijzijn van enkele duizenden mensen, onder wie ook buitenlandse leiders.

Door ANP - 3-9-2016, 16:14 (Update 3-9-2016, 16:14)

Onder de rouwenden was bijvoorbeeld de Russische premier Dmitri Medvedev. Karimov overleed op 78-jarige leeftijd, enkele dagen nadat hij was getroffen door een hersenbloeding. Oezbekistan bevestigde zijn overlijden vrijdag. Hij heerste sinds 1989 met harde hand over het land.

Sjavkat Mirzijojev, de huidige premier, wordt gezien als mogelijk opvolger.