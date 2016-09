AfD rekent op zege in noordoosten Duitsland

SCHWERIN - De anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) kan zondag volgens peilingen rekenen op een verkiezingszege in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Het wordt de negende deelstaat waar de drie jaar oude populistische AfD in het parlement komt (Duitsland telt zestien deelstaten). Immigranten en vluchtelingen zijn er bijna niet in de noordoostelijke deelstaat, maar de scepsis over de gevestigde orde en de aanzwellende kritiek op het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Angela Merkel (CDU) kunnen AfD de tweede of derde partij maken.

De regionale AfD-partijleider Leif-Erik Holm hoopt zelfs als grootste uit de bus te komen. Een monsterzege van de AfD zou Merkel, die overweegt zich opnieuw als CDU-lijsttrekker aan te bieden, forse schade kunnen berokkenen. De deelstaat is haar politieke thuisbasis en de regering van Mecklenburg-Vorpommern is net als haar federale regering een coalitie van de sociaaldemocratische SPD en Merkels christendemocratische CDU.

In peilingen in de deelstaat staat de CDU met rond de 22 procent vrijwel gelijk met de AfD. De SPD van deelstaatpremier Erwin Sellering verliest volgens opiniepeilingen enorm, maar blijft de grootste met 28 procent. Door de komst van de AfD verliezen volgens peilingen vrijwel alle partijen kiezers, inclusief de extreemrechtse NPD.

De deelstaat telt 1,6 miljoen inwoners en is relatief arm. Ongeveer 3,7 procent is buitenlander onder wie veel etnische Duitsers uit Oost-Europa en Polen. Het bruto binnenlands product (bbp) van circa 25.000 euro per inwoner ligt er 33 procent lager dan het Duitse bbp. Het werkloosheidspercentage van 9 procent is er voor Duitse begrippen erg hoog. Toch gaat het beter dankzij het economische beleid van Sellingers coalitieregering, maar dat lijkt geen belangrijk thema in de verkiezingsstrijd die vooral is gericht op de vluchtelingenkwestie.