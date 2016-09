Duterte stelt 'wetteloosheid' in na explosie

DAVAO - De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zaterdag (lokale tijd) een ,,staat van wetteloosheid'' ingesteld. Hij deed dit nadat een explosie in de zuidelijke stad Davao vrijdagavond aan minstens veertien mensen het leven had gekost. Bijna zeventig mensen raakten gewond bij de explosie op een drukbezochte avondmarkt.

Door ANP - 3-9-2016, 7:29 (Update 3-9-2016, 7:29)

Duterte, die uit Davao komt en er twee decennia burgemeester was, was op het moment van de explosie in zijn officiële residentie in de stad. Hij bezocht de plek van de explosie zaterdagochtend vroeg en vertelde de aanwezige journalisten: ,,Ik heb de plicht om dit land te beschermen. Ik heb de plicht om ons land bijeen te houden. Daarom roep ik een staat van wetteloosheid uit. Het is geen staat van beleg.''

De toestand houdt volgens de president in dat de inzet van leger en politie wordt uitgebreid voor huiszoekingen en controleposten.