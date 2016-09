China bekrachtigt klimaatakkoord Parijs

ANP China bekrachtigt klimaatakkoord Parijs

BEIJING - Het Chinese parlement heeft zaterdag het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua. De Chinese ratificatie betekent een belangrijke stap om het verdrag nog eind dit jaar in werking te laten treden.

Door ANP - 3-9-2016, 5:17 (Update 3-9-2016, 5:17)

De mededeling komt op het moment dat wereldleiders zich in China beginnen te verzamelen in het kader van de G20-top in Hangzhou. De landen van de G20 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. China is de grootste veroorzaker van broeikasgassen.

In december kwamen in Parijs bijna 200 landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en zo de wereldwijde temperatuurstijging op minder dan 2 graden Celsius te houden. Tot nu toe hebben 180 landen het bindende verdrag ondertekend, maar om het in werking te laten treden is bekrachtiging van het akkoord nodig door 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor minsten 55 procent van de wereldwijde uitstoot.

Voor China hadden 23 andere landen het akkoord bekrachtigd, maar hun aandeel in de wereldwijde uitstoot was iets meer dan 1 procent. China heeft een aandeel van 20 procent.

De Verenigde Staten, na China de grootste vervuiler met bijna 18 procent van de wereldwijde uitstoot, staat ook op het punt het akkoord te bekrachtigen. President Barack Obama zal dit naar verwachting zaterdag bekendmaken, na een ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping.