ANP Ere-Oscar voor acteur Jackie Chan

LOS ANGELES - De acteur Jackie Chan ontvangt een ere-Oscar van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dat meldt de organisatie van de Oscars op haar website.

Door ANP - 2-9-2016, 6:23 (Update 2-9-2016, 6:23)

De zogeheten Honorary Award is bestemd voor pioniers en legendes binnen de Amerikaanse filmindustrie. Naast Chan ontvangen filmmaakster Anne V. Coates, documentairemaker Frederick Wiseman en casting-agent Lynn Stalmaster de award.

Chan speelde in verschillende Amerikaanse films waaronder Shanghai Noon en Around the World in 80 Days. Coates was onder meer betrokken bij de productie van Erin Brockovich en The Elephant Man.

De ere-Oscars worden uitgereikt op het jaarlijkse Governors Awards gala dat op 12 november in de Grand Ballroom in Hollywood wordt gehouden.