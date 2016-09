Onderhoud ruimtestation ISS goed verlopen

MOSKOU - Het onderhoud aan de buitenkant van het internationale ruimtestation ISS is goed verlopen, zo maakt het International Space Station bekend op haar twitteraccount. Twee Amerikaanse astronauten maakten een urenlange ruimtewandeling. Hierbij werd onder andere onderhoud uitgevoerd aan een koelingsradiator en twee hoge resolutie camera's werden geinstalleerd. Deze camera's kunnen foto's en videobeelden van de aarde maken en helpen bij het aankoppelen van raketten. Ook werd een zonnepaneel gecontroleerd.

Door ANP - 2-9-2016, 2:09 (Update 2-9-2016, 2:09)

,,Onze astronauten hebben alle geplande taken uitgevoerd en hadden nog wat tijd voor extra taken,'' aldus NASA. Het was een lastige operatie omdat de astronauten in het luchtledige moesten werken.

Het International Space Station is een ruimtestation dat in een baan om de aarde draait en door verschillende landen wordt gebouwd, bemand en bekostigd. In 2004, 2011 en 2012 verbleef de Nederlander Andre Kuipers op het ruimtestation.