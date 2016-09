Rousseff in beroep tegen afzetting

BRASILIA - De gewezen Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft donderdag bij het hooggerechtshof beroep aangetekend tegen haar afzetting door de Senaat.

Door ANP - 1-9-2016, 21:28 (Update 1-9-2016, 21:28)

Het is niet de eerste keer dat Rousseff naar het hooggerechtshof stapt, maar al haar eerdere klachten over de afzettingszaak tegen haar werden door het hof verworpen. De kans dat de rechters de stemming van de Senaat terugdraaien is nihil, zegt politiek analist Thiago de Aragao. ,,Dit is een voorspelbaar verzoek, maar de kans op succes is zeer, zeer klein.''

Zelfs als ze in het gelijk wordt gesteld, krijgt Rousseff niet automatisch haar baan terug. De zaak in de Senaat zal dan over moeten en Michel Temer, die na de afzetting aantrad als president, zou dan weer interim-president worden.