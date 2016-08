Duits vliegtuigje neergestort

LEUTKIRCH - Een Duits vliegtuigje met drie mensen aan boord is donderdagmiddag neergestort in de buurt van Leutkirch in Allgäu, in het zuiden van het land. De inzittenden zijn volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen. Of een plaatselijk onweer mee rol heeft gespeeld bij het ongeluk, is nog niet bekend.

Door ANP - 1-9-2016, 15:34 (Update 1-9-2016, 15:34)

Het propellertoestel kwam neer op een boerenakker bij Nannenbach. Kort voordat het contact met de verkeerstoren werd verbroken, was een noodoproep ontvangen.