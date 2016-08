Betogers steken parlement Gabon in brand

LIBREVILLE - Betogers in Gabon hebben woensdag brand gesticht in het parlementsgebouw, nadat de regering de herverkiezing van president Ali Bongo had bekendgemaakt. De uitslag is verre van onomstreden. Bongo's tegenstander claimde afgelopen weekeinde al de overwinning.

Door ANP - 31-8-2016, 21:35 (Update 31-8-2016, 21:47)

,,De betogers zijn aan de achterkant naar binnen gegaan en hebben de Nationale Vergadering in brand gestoken'', zei een ooggetuige, die uit vrees voor represailles anoniem wilde blijven. De brandweer arriveerde al snel en probeert het vuur te doven.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg Ali Bongo 49,8 procent van de stemmen en bleef diens tegenstander Jean Ping steken op 48,23 procent. De oppositie verwierp de uitslag al voordat deze bekend werd gemaakt. ,,We zeggen tegen de bevolking van Gabon dat ze niet moet toestaan dat deze overwinning wordt gestolen'', zei een lid van de kiescommissie die tevens lid is van Pings partij. ,,Ali Bongo bezit dit land niet.''

De familie Bongo maakt al bijna een halve eeuw de dienst uit in Gabon.