Cocaïne in Franse Coca-Colafabriek

SIGNES - In een Coca-Colafabriek in het zuiden van Frankrijk heeft de politie een partij van zeker 350 kilo cocaïne in beslag genomen. Het gaat om een van de grootste drugsvangsten dit jaar in Frankrijk, aldus Franse media woensdag.

De pakjes met drugs werden vrijdag ontdekt bij het uitladen van een container die op het terrein van de fabriek in Signes ten noorden van Toulon was afgeleverd.

De container met op papier alleen concentraat van vruchtensap, was afkomstig uit Costa Rica. De cocaïne heeft een straatwaarde van naar schatting 50 miljoen euro.

De baas van de fabriek sprak van een ,,zeer kwalijke verrassing''. Uit eerste onderzoek blijkt dat niemand onder de medewerkers van de fabriek iets met de drugs van doen heeft.