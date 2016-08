Eerste commerciële vlucht tussen VS en Cuba

FORT LAUDERDALE - Een toestel van de Amerikaanse maatschappij JetBlue Airways heeft woensdag de eerste commerciële vlucht tussen de VS en Cuba in ruim vijftig jaar gemaakt. De vlucht is het gevolg van de toenadering tussen de landen, die decennia in onmin hebben geleefd.

Door ANP - 31-8-2016, 17:19 (Update 31-8-2016, 17:19)

Diverse Amerikaanse maatschappijen beginnen de komende maanden met reguliere vluchten tussen de twee landen. De Airbus 320 van JetBlue vertrok woensdag vanuit de stad Fort Lauderdale in de staat Florida en landde in Santa Clara. Die stad is bekend om het monument voor de vrijheidsstrijder Ernesto 'Che' Guevara.

Aan boord van het toestel waren enkele hoogwaardigheidsbekleders en journalisten, maar ook reguliere passagiers.