Brussel wil halt opmars synthetische wiet

Jan Roos aanwinst voor politiek

Opiniemaker en voormalig Geenstijl-verslaggever Jan Roos is de lijsttrekker van de partij Voor Nederland (VNL). De Bergenaar is een aanwinst voor de politiek, juist omdat hij niet politiek correct is en omdat hij anders opereert dan de politieke elite. Het symbool van het ’nee’-kamp van het Oekraïne-referendum heeft al bewezen dat hij de boel in beweging kan krijgen. Anders dan met Bram Moszkowicz, die als aspirant-politicus niet uit de verf kwam, heeft VNL met Jan Roos wel de juiste keuze gemaakt.