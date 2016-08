Wapenstilstand Turkije en YPG in Syrië

DAMASCUS - Het Turkse leger en milities van de Koerdische YPG in Syrië hebben een staakt-het-vuren bereikt. Dat meldde het Koerdische persbureau Firat donderdag op basis van 'militaire bronnen in de regio'.

30-8-2016

De wapenstilstand is onder grote druk van de VS tot stand gekomen. Washington vreesde dat Islamitische Staat (IS) munt zou slaan uit de tweespalt binnen de strijdkrachten die tegen de terreurbeweging vechten.

Turkije en zijn medestanders onder de rebellengroepen in Noord-Syrië zijn de laatste dagen rond Jarablus en Manbij in hevige gevechten verwikkeld geraakt met de YPG. Turkije eiste dat de YPG zich terugtrekt achter de rivier de Eufraat en kreeg de VS, de belangrijkste steunpilaar van de Koerdische strijdgroep, aan zijn kant. Volgens het Pentagon heeft de YPG inmiddels ,,grotendeels'' gehoor gegeven aan de eis, maar Turkije spreekt dat tegen.