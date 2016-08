Moeder Teresa van Calcutta wordt heilige

ROME - Moeder Teresa, de non die in de Indiase stad Calcutta met de armsten en zieken werkte, wordt zondag verheven tot heilige. Tijdens een speciale ceremonie op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad benoemt paus Franciscus de Albanese non tot sint.

Door ANP - 29-8-2016, 16:00 (Update 29-8-2016, 16:00)

Franciscus schreef vorig jaar een tweede wonder toe aan de kleine non en maakte daarmee de weg vrij voor de heiligverklaring. Een Indiase vrouw zou precies een jaar na de dood van Moeder Teresa zijn genezen van een enorme tumor in haar buik nadat een medaillon met een foto van de zuster op het gezwel was gelegd. Een Braziliaanse man zou zijn genezen van een bacteriële herseninfectie waaraan hij bijna was doodgegaan.

Moeder Teresa werd in 1910 geboren als Anjezë Gonxhe Bojaxhiu in de toenmalige Ottomaanse stad Üsküp, het huidige Macedonische Skopje. Vanaf haar achttiende werkte ze in India, waar ze ook religieuze ordes stichtte. Ze werd de engel van de sloppenwijken genoemd en kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede.

Niet onomstreden

Toch was Moeder Teresa niet geheel onomstreden. Ze is beschuldigd van het misbruik van fondsen en slechte medische behandelingen. De omstandigheden in de faciliteiten van haar orde zouden belabberd zijn geweest en ze zou vriendschappelijk zijn omgegaan met discutabele figuren, zoals de Haïtiaanse dictator Jean-Claude Duvalier. Volgens verschillende getuigen zou ze zieken op hun sterfbed hebben gedoopt tot katholiek.

Dat weerhoudt Franciscus er niet van haar zondag heilig te verklaren. Dat gaat in Rome gepaard met missen, gebedsbijeenkomsten, exposities en zelfs een musical. Naar verwachting komen honderdduizenden op de bijzondere plechtigheid af, mogelijk zelfs meer dan de 300.000 die in 2003 haar zaligverklaring bijwoonden. Onder de aanwezigen zijn ook staatshoofden.