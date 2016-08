Derde stemronde over opvolging Ban Ki-moon

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt maandag de derde stemronde over de opvolging van secretaris-generaal Ban Ki-moon. De leden van de raad melden over elk van de resterende elf kandidaten of ze diens kandidatuur 'aanmoedigen', 'ontmoedigen' of er geen mening over hebben. Het is daarna aan de kandidaten zelf om eventueel conclusies te trekken uit de hoeveelheid steun die ze hebben gekregen.

Door ANP - 29-8-2016, 5:29 (Update 29-8-2016, 5:29)

Nog zes mannen en vijf vrouwen zijn over voor de hoogste diplomatieke functie ter wereld. Ban Ki-moon heeft eerder aangegeven dat het wat hem betreft tijd wordt voor een vrouw aan het roer, nadat de landenorganisatie zeventig jaar door mannen is geleid.

Belangrijkste kanshebbers voor de baan lijken de voormalige Nieuw-Zeelandse premier Helen Clark, de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Susana Malcorra en de Bulgaarse Irina Bokova, die directeur-generaal van de VN-organisatie UNESCO is.

De nieuwe secretaris-generaal treedt in januari aan.