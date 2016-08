Russische journalist dood gevonden in Kiev

KIEV - Een Russische journalist is dood aangetroffen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de politie pleegde Aleksander Sjtsjetinin zelfmoord en liet hij een afscheidsbrief achter.

Door ANP - 28-8-2016, 17:02 (Update 28-8-2016, 17:02)

Sjtsjetinin was een Kremlin-criticus en de oprichter van nieuwswebsite Nieuwe Regio. Hij woonde sinds 2004 in Kiev. Sjtsjetinin stopte in februari met het werken aan zijn website, naar aanleiding van druk uit Rusland. Journalisten die hem kenden trekken daarom de berichten over zelfmoord in twijfel.

Het is niet de eerste keer dat een criticus van het Kremlin door geweld om het leven komt. Enkele weken geleden kwam journalist Pawel Sjeremet in Kiev om door een autobom. Een jaar eerder werd een pro-Russische journalist, Oles Boesina, doodgeschoten voor zijn flat in de Oekraïense hoofdstad.