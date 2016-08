'TTIP-onderhandelingen feitelijk mislukt'

BERLIJN - De gesprekken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over het vrijhandelsverdrag TTIP zijn mislukt. Dat heeft de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel zondag gezegd in een interview met de ZDF.

Door ANP - 28-8-2016, 14:02 (Update 28-8-2016, 14:02)

Volgens Gabriel zit er weinig schot in de gesprekken. ,,Als je het mij vraagt zijn de onderhandelingen met de VS feitelijk mislukt, ook al wil niemand dat echt toegeven'', zei de vicekanselier. In maar liefst veertien gespreksrondes die de afgelopen jaren zijn gehouden, is er volgens hem over geen van de beoogde 27 hoofdstukken van het verdrag overeenstemming bereikt.

Gabriel was een stuk positiever over CETA, een verdrag waarover de EU met Canada in gesprek is. Wel toonde hij zich gefrustreerd dat TTIP en CETA vaak op een hoop worden gegooid. ,,Het debat is erg lastig geweest, omdat de overeenkomst met de VS en die met Canada over een kam worden geschoren. Dat is verkeerd.''