Franse premier blijft voor verbod boerkini

ANP Franse premier blijft voor verbod boerkini

PARIJS - Frankrijk heeft behoefte aan een moderne en seculiere islam. Het idee van een boerkini botst met dat idee. Dat schrijft de Franse premier Manuel Valls op zijn Facebookpagina.

Door ANP - 26-8-2016, 23:37 (Update 26-8-2016, 23:37)

De Franse Raad van State zette vrijdag voorlopig een streep door het boerkiniverbod in het plaatsje Villeneuve-Loubet. Volgens de rechters druist het verbod op de religieuze badkledij in tegen de burgerlijke vrijheden. Het gaat om een voorlopig besluit, dat de Raad van State in staat stelt de tijd te nemen om tot een grondiger oordeel te komen. Ook geldt het verbod alleen voor deze gemeente, waar een bezwaar was ingediend door de Franse Liga voor de Mensenrechten.

Volgens de Franse premier heeft de boerkini echter niets van doen met religie, maar is het een symbool van onderdrukking. ,,Het verbod op de boerkini ondermijnt de persoonlijke vrijheid niet. Er is geen vrijheid die vrouwen onderdrukt,'' aldus de Franse premier. Er moet een onderscheid worden gemaakt ,,tussen de politieke islam en de religieuze islam.''

Debat

Het voorlopige besluit van de Raad van State maakt geen einde aan het debat over de bedekkende badkleding, claimt Valls. Hij verwijst naar eerdere discussies over hoofddoekjes, religieuze tekens en de boerka.

Ook Christian Estrosi, loco-burgemeester van Nice en voorzitter van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur reageerde op social media. Hij dringt op Twitter aan op een wet die de boerkini verbiedt.

Burgemeesters van verschillende Franse gemeenten lieten al weten vast te houden aan het boerkiniverbod. Zo zal de politie in Nice boetes blijven uitdelen aan moslima's die geen gehoor geven aan het verbod, zo zegt de burgemeester van de badplaats. Ook in Fréjus worden moslimvrouwen die geen regulier badpak dragen nog steeds beboet.