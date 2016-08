Canadees aangeklaagd voor kruisboogmoorden

TORONTO - Een 35-jarige Canadees is vrijdag aangeklaagd in verband met een drievoudige moord met een kruisboog. Dat maakte de politie van Toronto bekend.

Twee mannen en een vrouw werden donderdag gevonden in een garage in het oosten van het Canadese Toronto. Een van hen was nog in staat geweest om het noodnummer te bellen, maar stierf daarna. Ook de verdachte was gewond. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.