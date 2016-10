Reisadvies naar Thailand aangepast

DEN HAAG - Nederlanders in Thailand moeten volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kritische uitspraken of discussies over het Thaise koningshuis vermijden na het overlijden donderdag van de Thaise koning Bhumibol. Het reisadvies van het ministerie voor Thailand wordt aangepast.

Door ANP - 13-10-2016, 14:48 (Update 13-10-2016, 14:48)

Volgens het ministerie wordt het sociale leven ingeperkt en zijn feestelijke activiteiten een tijd niet toegestaan. Aanwijzingen van lokale Thaise autoriteiten moeten goed worden opgevolgd en reizigers moeten zich aan de beperkingen houden. Die worden volgens het ministerie namelijk strikt gehandhaafd.