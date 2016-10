Verpleeghuizen gaan weer gegevens leveren

ANP Verpleeghuizen gaan weer gegevens leveren

DEN HAAG - Verpleeghuizen zullen toch weer gegevens gaan leveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens brancheorganisatie ActiZ zijn de zorgen over de vragenlijst grotendeels weggenomen na overleg met de IGZ en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

Door ANP - 13-10-2016, 9:01 (Update 13-10-2016, 9:23)

De publicatie door de IGZ van een zwarte lijst van de elf slechtst presterende zorginstellingen zorgde voor veel ophef afgelopen zomer en voor voorzichtigheid bij de nieuwe vragenlijst van de Inspectie. Volgens ActiZ zitten er in deze nieuwe vragenlijst veel onduidelijkheden. ,,Het toedienen van een slaapmiddel aan ouderen stond nu bijvoorbeeld gelijk aan het toedienen van een middel voor angststoornissen. Qua vrijheidsbeperking krijgt het vastbinden van iemand dezelfde score als een bewegingssensor. De IGZ en ActiZ gaan in overleg hoe dat kan worden aangepast'', aldus een woordvoerster van ActiZ.

Ook wordt overlegd hoe de IGZ-lijst op een andere manier naar buiten wordt gebracht.

Onacceptabel

Staatssecretaris Van Rijn noemde de maatregel van ActiZ eerder deze week onacceptabel. Het niet leveren van gegevens door verpleeghuizen belemmert het werk van de inspectie, vindt hij.

ActiZ gaf maandag aan dat de verpleeghuizen geen gegevens meer zouden leveren, totdat duidelijk was wat de IGZ precies wil weten, waarvoor ze het gaat gebruiken en hoe de informatie gepubliceerd gaat worden. ,,De onzorgvuldige openbaarmaking en categorisering van de uitkomsten van de IGZ-lijsten in juli van dit jaar hebben diepe sporen achtergelaten bij medewerkers, bewoners en hun familie over de vermeende onveiligheid in verpleeghuizen'', zei de woordvoerster toen.