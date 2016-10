Asielhuis brandt af door plantage

WAALRE - „Mensen doen een beroep op ons, we helpen ze en dan blijken ze hennep te kweken. Heel erg teleurstellend.” Inwoners van het paradijselijke Brabantse dorp Waalre kunnen er niet over uit hoe een riante villa, ter beschikking gesteld aan een Syrisch asielgezin, is afgebrand. De oorzaak was vrijwel zeker een hennepkwekerij.

Op de vlucht voor oorlog en geweld in hun geboorteland, kreeg het gezin met zes kinderen in de leeftijd van vijf tot veertien jaar het enorme, vrijstaande pand van...