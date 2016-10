Ook donderdag weer problemen bij Merwedebrug

LIJNDEN - Automobilisten moeten ook donderdagochtend rekening houden met flinke vertragingen rond de Merwedebrug wegens politiecontroles op vrachtwagens. De VerkeersInformatieDienst (VID) raadt weggebruikers aan de A27 bij Gorinchem te mijden.

Door ANP - 12-10-2016, 23:14 (Update 12-10-2016, 23:14)

De Merwedebrug is gesloten voor vrachtwagens omdat er scheurtjes in de betonconstructie zijn ontdekt. Wegens de politiecontroles is daarom in beide richtingen maar één rijstrook open en dat is veel te weinig, aldus de VID. Vrachtwagens moeten de route mijden en omrijden.

Woensdagmiddag liep de vertraging tijdens de avondspits op tot ruim twee uur. Zolang de politie en/of Rijkswaterstaat geen andere manier van handhaven heeft bedacht, vreest de VID voor lange files.