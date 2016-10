Meerderheid Kamer positief over stervenshulp

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is een meerderheid positief over het plan van het kabinet om euthanasie bij een voltooid leven mogelijk te maken. Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA steunt ook D66 het.

Door ANP - 12-10-2016, 22:39 (Update 12-10-2016, 22:39)

De PvdA is tevreden, laat Agnes Wolbert woensdag weten. ,,Dit is een goede stap vooruit, die de PvdA van harte ondersteunt." Arno Rutte van de VVD: ,,Als je weloverwogen, zonder druk van buiten, tot de conclusie komt dat je leven voltooid is, moet die weg openstaan."

De christelijke partijen zijn niet blij. ,,Het CDA vindt het zeer onzorgvuldig dat het kabinet het breed gedragen advies van de commissie Schnabel om de huidige wetgeving in stand te laten naast zich neerlegt. Het CDA is tegen een verruiming van de euthanasiewet bij voltooid leven", laat Sybrand Buma weten.

Ook de SP steunt het voorstel niet.