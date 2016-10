Luchtmachtdagen 2017 geschrapt

DEN HAAG/CUIJK - De Luchtmachtdagen die in de zomer van 2017 op de basis Volkel gehouden zouden worden, gaan niet door.

Toekomstig commandant Rob van den Heuvel van de vliegbasis Volkel zei woensdag dat door de missies in het buitenland de inzetbaarheid van F16's en helikopters is uitgeput. Bovendien zijn de financiële middelen beperkt, zei hij.

Deze zomer trok het evenement in Leeuwarden in totaal 280.000 mensen. Volgens een woordvoerder van Defensie kost dit evenement enorm veel tijd en mankracht. Volgens hem speelt geldgebrek geen enkele rol, maar wil Defensie een adempauze inlassen en de brede inzet van de luchtmacht herstellen. Na de inzet in onder meer het Midden-Oosten ,,is een adempauze nodig om alles weer op orde te krijgen''.

Defensie gebruikt de Luchtmachtdagen onder meer voor de werving van personeel. Van den Heuvel zegt dat het leger nog steeds op zoek is naar goed personeel maar dat er andere manieren gevonden moeten worden om aan mensen te komen.

Het is nog niet bekend of er in 2018 wel Luchtmachtdagen worden georganiseerd.

Van den Heuvel neemt het commando op vliegbasis Volkel op 1 november over.