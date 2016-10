Groningen naar Raad van State om gaswinning

GRONINGEN - De provincie Groningen stapt naar de Raad van State om het gaswinningsbesluit van de regering aan te vechten. Minister Henk kamp (Economische Zaken) maakte op 23 september bekend dat er jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen, in strenge winters oplopend tot 27 miljard kuub. Het besluit geldt voor vijf jaar en dat vindt de provincie te lang.

Door ANP - 12-10-2016, 16:43 (Update 12-10-2016, 16:43)

,,In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.'' De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. Daar wordt aan gewerkt maar niet snel genoeg, aldus de provincie.

Een evaluatiemoment zoals de PvdA heeft voorgesteld is onvoldoende, vindt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. ,,We weten onvoldoende wat zo'n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau wat de komende jaren naar beneden gaat.''