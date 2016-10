Eis veertien jaar in 21 jaar oude zaak-Nicole

DEN BOSCH - Justitie heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch veertien jaar cel geëist tegen de Jos de G. (49) die in 1995 de vijftienjarige Nicole van den Hurk zou hebben verkracht en gedood.

Door ANP - 12-10-2016, 15:09 (Update 12-10-2016, 16:35)

Nicole verdween 6 oktober 1995 toen ze van haar oma in Eindhoven naar haar bijbaantje in Woensel fietste. Haar lichaam werd op 22 november gevonden in de bossen bij Lierop.

De Helmonder ontkent alles. De G., die tbs kreeg na een verkrachting in 2000, zegt wel mogelijk vrijwillige seks met haar te hebben gehad, maar hij kan zich dat niet herinneren. Zo verklaart hij wel zijn gevonden sperma.

Omdat De G. inmiddels zou zijn behandeld en de kans op herhaling volgens deskundigen klein is, kon officier van justitie Erna Vrijhoeven geen nieuwe tbs eisen, hoewel ze duidelijk maakte dat wel nodig te vinden. De officier kon ook geen hogere straf eisen. De G. heeft tussen 1995 en nu in totaal zes jaar vastgezeten voor geweld en de verkrachting in 2000. Als alle feiten toen tegelijk met deze zaak waren behandeld, had De G. de maximaal mogelijke tijdelijke straf kunnen krijgen, destijds twintig jaar. Om die reden, stelt de wet, moet de officier die zes jaar aftrekken. Vrijhoeven betreurde dat ze geen hogere straf kon eisen.

De G. werd in 2014 gepakt na een DNA-match in het sperma op het lichaam van Nicole en bij een schaamhaar op haar jas. Min of meer toevallig, vertelde de officier van justitie woensdag, stuitten rechercheurs op het profiel van De G., tijdens een presentatie over zedenzaken. Het DNA is onderwerp geweest van veel onderzoek door diverse deskundigen, die allen verschillende conclusies trokken over de bewijswaarde.

Eigenlijk had de strafeis vorig jaar al moeten klinken, maar toen doken ineens twee ex-tbs’ers op die beweerden dat De G. in hun kliniek over de moord zou hebben gesproken met ze. Daardoor was extra onderzoek nodig. Hun verklaringen zijn volgens het OM betrouwbaar, maar te algemeen om als bewijs te gebruiken.

Donderdag staat het pleidooi van advocaat Job Knoester gepland. De rechtbank doet uiteindelijk op 11 november uitspraak.