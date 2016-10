Politie kan niet lachen om 'loser-clowns'

ANP Politie kan niet lachen om 'loser-clowns'

APELDOORN - De politie is de 'killerclowns' die her en der mensen de stuipen op het lijf te jagen beu. ,,Puberaal en vooral heel sneu'', noemt de politie het fenomeen, dat is overgewaaid uit onder meer de VS en Australië.

Door ANP - 12-10-2016, 13:50 (Update 12-10-2016, 13:50)

In een persbericht klaagt de eenheid Oost-Nederland over 'loser-clowns' die aangepakt moeten worden door opvoeders, scholen en vrienden. ,,We weten niet of iedereen zich dat realiseert, maar als er aangifte wordt gedaan kan de 'grap’ uitmonden in een echt politie-onderzoek met alle mogelijke gevolgen van dien.''

Onder meer in Oss en Almere kwam de politie in actie nadat meldingen waren binnengekomen over clowns die met messen rondliepen. Tot arrestaties heeft het nog niet geleid.

In het prominent op de eigen website geplaatste bericht wijst de politie media erop ,,dat de spanning vooral ligt in de aandacht die dit krijgt''. ,,Over aandacht op tv, radio, social media en in kranten kunnen deze types opscheppen.''