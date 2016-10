Ronald McDonald treedt voorlopig niet op

ANP Ronald McDonald treedt voorlopig niet op

AMSTERDAM - Factfoodketen McDonald’s haalt in navolging van de Verenigde Staten ook in Nederland de mascotte Ronald McDonald uit de openbaarheid. Volgens het bedrijf is het op het moment niet gepast om de clown te laten optreden in de filialen..

Door ANP - 12-10-2016, 11:27 (Update 12-10-2016, 11:27)

,,Wij hangen zijn pakje voorlopig even in de kast'', zei een woordvoerster van het bedrijf woensdag. McDonald’s stopt met de clowns in verband met de 'horrorclowns' die naar Amerikaans voorbeeld ook in Nederland lijken op te duiken. Dinsdag waarschuwde zowel de politie Oss als de politie Almere voor een soortgelijk figuur dat mensen de stuipen op het lijf jaagt. Ook in Australië en Groot-Brittannië doemt de killerclown op.