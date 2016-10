Strafeis in moordzaak Nicole van den Hurk

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie formuleert woensdag de strafeis tegen Jos de G., die terechtstaat voor de verkrachting van en moord op Nicole van den Hurk (15). Dat gebeurt bij de rechtbank in Den Bosch.

Door ANP - 12-10-2016, 4:18 (Update 12-10-2016, 4:18)

Nicole verdween op 6 oktober 1995 toen ze op de fiets op weg was van haar oma naar een bijbaantje in een supermarkt. Op 22 november dat jaar werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

Begin 2014 maakte het OM bekend dat tbs'er De G. was opgepakt na een DNA-match in deze zaak. Daarvoor zijn heel veel onderzoeken uitgevoerd, maar tussen de deskundigen bestaat allerminst overeenstemming over de bewijswaarde van het materiaal.

De G. heeft zelf altijd ontkend ook maar iets met de dood van Nicole te maken te hebben gehad.