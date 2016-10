Ook politie Oss waarschuwt voor 'killerclown’

ANP Ook politie Oss waarschuwt voor 'killerclown’

OSS - Ook de politie in Oss waarschuwt voor een zogenoemde ’killerclown’. In Almere waarschuwde de politie eerder op de dag al voor een soortgelijk figuur dat mensen de stuipen op het lijf jaagt door verkleed als enge clown met een mes door de stad te lopen.

Door ANP - 11-10-2016, 21:53 (Update 11-10-2016, 22:28)

Ook de politie in Oss waarschuwt voor een zogenoemde ’killerclown’. In Almere waarschuwde de politie eerder op de dag al voor een soortgelijk figuur dat mensen de stuipen op het lijf jaagt door verkleed als enge clown met een mes door de stad te lopen.

De politie in Oss meldt dinsdagavond op Facebook dat de ‘killerclown’ gekleed in een clownspak met een angstaanjagend clownsmasker op, zwaaiend met een mes en een hamer, maandag en dinsdag in de buurt van het Elzeneind Park gezien is.

De 'horrorclowns' lijken in Nederland op te duiken naar Amerikaans voorbeeld. Daar lijkt het een trend waarin mensen vermomd als enge clowns voorbijgangers de stuipen op het lijf jagen.

Strafbaar

Onlangs leek deze trend te zijn overgeslagen naar Australië. Ook daar werd onlangs meerdere malen melding gemaakt van 'griezelclowns', meestal gebaseerd op de enge clown Pennywise uit de serie It, naar een boek van Stephen King.

,,Kennelijk vindt u het grappig of leuk om mensen de schrik van hun leven te bezorgen’’, zegt de politie Oss op Facebook, die benadrukt dat het strafbaar is op deze manier ‘clown’ te spelen.

,,Voor de veiligheid van omstanders, en onze eigen veiligheid, zullen wij u mogelijk benaderen met onze geweldsmiddelen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Wij willen deze situaties voorkomen en wij willen u dringend adviseren direct met uw ‘grappige’ acties te stoppen.’’

Een soortgelijke boodschap gaf ook de politie in Almere dinsdag.