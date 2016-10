EU-leiders op top bijgepraat over referendum

BRUSSEL/DEN HAAG - Premier Mark Rutte praat volgende week donderdag zijn Europese collega’s bij over de stand van zaken rond de uitslag van het referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Hij doet dat tijdens het diner op een reguliere EU-top in Brussel, spraken EU-president Donald Tusk en Rutte dinsdag af.

Door ANP - 11-10-2016, 18:49 (Update 11-10-2016, 18:49)

Rutte overlegde telefonisch met Tusk over hoe het verder moet het handels- en samenwerkingsverdrag nu Nederlanders daartegen hebben gestemd. Tusks woordvoerder wilde niets inhoudelijks kwijt over het gesprek.

Rutte toont zich ook weinig mededeelzaam over de opties die hij heeft. Welke oplossing er ook komt, die moet volgens hem in ieder geval recht doen aan de nee-stemmers.

Nederland zal het verdrag mogelijk niet ratificeren. Oekraïne liet alvast weten niet opnieuw te willen onderhandelen en geen aanvullingen op het verdrag te accepteren.