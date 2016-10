108.000 euro voor slachtoffers orkaan Matthew

DEN HAAG - Op giro 5125 van het Rode Kruis is tot nu toe 108.000 euro gestort voor de slachtoffers van orkaan Matthew. Die hield vorige week huis in het Caribisch gebied. De hulporganisatie zegt dat nog veel geld nodig is om vooral de getroffen arme Haïtianen hulp te bieden. Er zijn ruim een miljoen slachtoffers van de orkaan. Het Rode Kruis opende het gironummer donderdag.

Door ANP - 11-10-2016, 17:29 (Update 11-10-2016, 17:29)

De orkaan zorgde voor extreme regenval en krachtige windstoten, niet alleen in het Caribisch gebied maar ook aan de zuidoostkust van de Verenigde Staten.

Het totale dodental van Matthew staat nu op ruim negenhonderd. De meesten in Haïti.