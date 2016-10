Britse Kate bezoekt koning en Mauritshuis

DEN HAAG - Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, bezoekt dinsdagmiddag het Mauritshuis in Den Haag. De hertogin van Cambridge ziet in het museum naast het Binnenhof de tentoonstelling 'Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collectie'.

Door ANP - 11-10-2016, 15:15 (Update 11-10-2016, 15:22)

Kate kent de 22 doeken van onder anderen meesters als Gerrit Dou, Pieter de Hooch en Jan Steen al uit de hallen en kamers van onder meer Buckingham Palace. Ze heeft daarom extra belangstelling voor de topstukken uit de vaste collectie van het Mauritshuis, zoals Meisje met de parel van Johannes Vermeer en Het Puttertje van Camel Fabritius.

Voorafgaand aan het culturele deel van haar eerste zelfstandige reis als hertogin, lunchte Kate met koning Willem-Alexander in Villa Eikenhorst. Koningin Máxima was daar niet bij. Zij is nu in Argentinë in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van 'inclusieve financiering'.

Later dinsdag bezoekt Kate ook nog de Britse ambassade, waar ze met mensen van het Trimbos-instituut praat, en jongerenwerkplaats Bouwkeet in Rotterdam.