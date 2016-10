Kort geding over 'seksrel' bij Transavia

SCHIPHOL - Een purser van Transavia probeert via de rechter te voorkomen dat haar echtgenoot haar affaires op de werkvloer naar buiten brengt. Transavia noemt het een privézaak en vindt het ,,verspreiden van privé-informatie'' ongepast. De zaak dient op 24 oktober achter gesloten deuren, volgens de rechtbank in Den Haag omdat het om ,,een familiezaak'' gaat.

Door ANP - 11-10-2016, 11:50 (Update 11-10-2016, 11:50)

De Telegraaf meldde dinsdag dat de vrouw haar ervaringen in een digitaal dagboek heeft beschreven. Ze zou onder meer seks hebben gehad in de cockpit. Haar echtgenoot zou de verhalen onlangs hebben ontdekt. Transavia zegt dat de passagiers niet in gevaar zijn geweest en dat er is ,,gesproken met de betrokkenen''. Het bedrijf wil niet zeggen of zij intern bestraft worden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is ,,al voor de zomer'' op de hoogte gebracht door Transavia, zegt een woordvoerster. Volgens de dienst is het een privékwestie en was er ,,geen aanleiding'' om te onderzoeken of de veiligheid inderdaad niet in het geding is geweest.