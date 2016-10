'Veel doden door hepatitis te voorkomen'

ROTTERDAM - In Nederland sterven jaarlijks ongeveer vijfhonderd patiënten aan leverziekten die komen door een hepatitis B- of C-infectie. Dat is tien keer meer dan gedacht. Bovendien is een groot deel van die sterfgevallen te vermijden, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Door ANP - 11-10-2016, 8:46 (Update 11-10-2016, 8:46)

Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat er veertig tot vijftig doden per jaar vallen door chronische hepatitis B of C, aldus de onderzoekers Robine Hofman en Wilma Nusselder. Maar het werkelijke aantal is hoger doordat chronische virale hepatitis kan leiden tot levercirrose en/of leverkanker. De mensen die daaraan dood gaan, komen weer voor in andere sterftecijfers van het CBS. ,,In Nederland is geen andere infectieziekte bekend waaraan zoveel mensen jaar in jaar uit uit overlijden, behalve mogelijk aan influenza.''

Er bestaan goede medicijnen tegen het hepatitis C- en B-virus. De onderzoekers pleiten voor een Nationaal Hepatitis Plan waarbij onder meer de zorg voor betrokken patiënten wordt verbeterd en nog niet-geïdentificeerde virusdragers worden opgespoord en behandeld.