Ecoloog Ferwerda 'duurzaamste' van 2016

AMSTERDAM - Ecoloog Willem Ferwerda is de nieuwe nummer 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw. De jury koos hem uit een lijst met ruim vierhonderd namen.

Door ANP - 10-10-2016, 22:48 (Update 10-10-2016, 22:48)

Willem Ferwerda is oprichter en directeur van Commonland, een organisatie die de natuur, de bodem en de landbouw in grote, onleefbaar geworden gebieden wil herstellen. Hij pakt omvangrijke gebieden aan, zoals de gortdroge Altiplano in Spanje, een gebied zo groot als de provincie Noord-Brabant. Geen makkelijke klus, oordeelt de jury, die Ferwerda's 'brede en toch praktische benadering' bewondert.

De achtste editie van de Duurzame 100 kent een recordaantal nieuwkomers: 34 stonden niet eerder op de lijst. Ook staan er meer vrouwen in, 39 tegen 32 vorig jaar. Hoogste nieuwkomer is GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver die dit jaar het initiatief nam voor een Klimaatwet.

De editie van 2016 van de jaarlijkse ranglijst met invloedrijkste duurzame Nederlanders staat dinsdag in Trouw.