ANP Acteur Marnix Kappers (73) overleden

AMSTERDAM - In zijn woonplaats Amsterdam is maandagochtend acteur Marnix Kappers overleden. Kappers werd vooral bekend door zijn rol als Neef Herbert in het NCRV-televisieprogramma De Familie Knots en als presentator van Knoop in je Zakdoek. Marnix Kappers is 73 jaar oud geworden.

Door ANP - 10-10-2016, 21:41 (Update 10-10-2016, 22:20)

In 2009 stopte hij met optreden. ,,Geschokt door de dood van zijn partner in 2013 en getroffen door ernstige en toenemende gezondheidsproblemen besloot hij nieuwe slagen van het noodlot niet langer lijdzaam af te wachten'', laat zijn familie weten in een korte verklaring.

Marnix Kappers begon zijn carrière in het studentencabaret, maar maakt er al snel zijn beroep van. Hij werkte onder meer bij Wim Kan en de cabaretgezelschappen Lurelei en van Ivo de Wijs, maar ook Nooy’s Volkstheater (De Jantjes).

Grote bekendheid kreeg Kappers met zijn optredens voor de televisie, in programma’s als Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen mijnheer?, De familie Knots, Zonder Ernst en Knoop in je zakdoek. Zijn laatste grote rollen speelde hij (naast Jasperina de Jong en Jenny Arean) in de Harry Bannink/Annie Schmidt-musical Heerlijk duurt het langst en in de hommage aan Friso Wiegersma: Telkens weer het dorp.

Ivo de Wijs, die veel met Marnix Kappers werkte, reageerde verslagen. ,,Hij was een onverslaanbare gangmaker, met zoals elke acteur licht-egocentrische trekjes. Zijn carrière was buitengewoon gevarieerd, van regisseur tot panellid, hij deed reclames, zong, acteerde. Marnix heeft altijd heel hard gewerkt en hij zocht altijd naar de lol. Met hem vlogen de dagen om.''