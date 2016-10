Verkennend onderzoek naar Al-Raza moskee

ALMERE - Het Openbaar Ministerie doet een ,,oriënterend onderzoek'' naar de Al-Raza moskee in Almere. Dat gebeurt volgens een woordvoerster na de uitzending van het SBS6-programma Undercover in Nederland. Daarin was te zien dat de moskee zou meewerken aan illegale, religieuze huwelijken.

Door ANP - 10-10-2016, 14:25 (Update 10-10-2016, 14:25)

,,We kijken eerst of er sprake is van strafbare feiten'', vertelt de woordvoerster in reactie op een bericht van Omroep Flevoland. Van vervolging is nog geen sprake.

In het programma was zondagavond met behulp van een verborgen camera te zien dat een vrouw deed alsof ze wilde trouwen met een moslim. Zij zou zijn derde vrouw worden. Er wordt vastgelegd dat de voorzitter van de moskee wil meewerken aan het huwelijk, ook al is hem duidelijk dat er niet volgens de Nederlandse wet wordt getrouwd.

Volgens islamitisch gebruik mag een man in totaal met vier vrouwen trouwen. In Nederland mag alleen een religieus huwelijk worden gesloten, als daarvoor een burgerlijk huwelijk is voltrokken.