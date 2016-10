'Geen psychologische hulp door geldgebrek'

UTRECHT - Steeds meer kinderpsychologen nemen geen nieuwe patiënten aan omdat er geen geld meer is om die te behandelen. Tegelijkertijd neemt de administratieve rompslomp toe, waardoor de wachttijden bij psychologen flink oplopen, waarschuwt het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) maandag.

Door ANP - 10-10-2016, 14:22 (Update 10-10-2016, 14:22)

Kinderen die hulp nodig hebben komen bij de helft van de psychologen op een wachtlijst terecht. Bij 62 procent van de psychologen met zo'n lijst is de wachttijd onredelijk lang. ,,In mijn praktijk is een forse toename van kinderen en jeugd, omdat een aantal instellingen in de omgeving al een paar maanden geen budget meer heeft'', zegt een van de psychologen die meewerkten aan het onderzoek.

Ook voor volwassenen met psychische klachten lopen de wachttijden op.

Aan het NIP-onderzoek deden 271 zelfstandige psychologen mee die werken met kinderen en/of volwassenen.