Rutte sprak met oppositie over referendum

ANP Rutte sprak met oppositie over referendum

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft maandagmorgen met een deel van de oppositie gesproken over de uitslag van het referendum over het verdrag tussen de EU en Oekraïne. Hij wil weten met welke oplossing de fractievoorzitters van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP kunnen leven.

Door ANP - 10-10-2016, 11:33 (Update 10-10-2016, 12:50)

In april stemde een meerderheid tijdens een raadgevend referendum tegen het verdrag. Rutte liet daarop weten in Brussel te gaan zoeken naar een uitweg waarmee recht wordt gedaan aan de nee-stem. Hij beloofde de Kamer voor volgende maand met een reactie op de uitslag te komen.

De oppositie heeft eerder aangegeven dat recht moet worden gedaan aan de uitslag van het referendum. Voor een mogelijk compromis met de andere EU-lidstaten heeft Rutte de steun van oppositiepartijen nodig. Het kabinet heeft namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Informeren

Rutte heeft steeds gezegd dat de kans groot is dat zijn missie niet slaagt. Dan zal Nederland het verdrag niet ratificeren.

De fractieleiders van de oppositiepartijen wilden na afloop van het overleg weinig kwijt. ,,We hebben ons laten informeren en meer kan ik er niet over zeggen. We hebben het echt alleen aangehoord'', stelde Alexander Pechtold (D66). CDA-fractieleider Sybrand Buma zat op dezelfde lijn. ,,Ik kan zeggen dat ik heb geluisterd, zoals ik vooraf had aangekondigd'', aldus Buma, die niet wilde aangeven of het gesprek wel zin had gehad en of er concrete voorstellen waren voorgelegd.