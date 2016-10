Vriendin doodgeschoten man buiten levensgevaar

AMSTERDAM/HOOFDDORP - De dertigjarige vriendin van de man die zaterdagmiddag werd doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam, is bij kennis en buiten levensgevaar. Dat liet de politie maandagochtend weten. De vrouw raakte zwaargewond toen de auto waarin ze samen met hun tweejarige dochtertje zaten, onder vuur werd genomen.

Door ANP - 10-10-2016, 10:32 (Update 10-10-2016, 10:58)

Het kind bleef ongedeerd. De aanleiding voor het schietincident in de parkeergarage op het Koningin Wilhelminaplein in West is nog onduidelijk.

De 31-jarige man, een bekend gezicht in het Amsterdamse uitgaansleven, stierf ter plekke. Het gezin is niet bekend bij de politie.

De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de aanslag en een uitgebrande auto die op de nabijgelegen Wittgensteinlaan is gevonden en mogelijk diende als vluchtauto. In Hoofddorp werd later nog een lege auto gevonden die mogelijk bij de vlucht is gebruikt.