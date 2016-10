'Foute verdragen frustreren duurzame handel'

AMSTERDAM - Een aantal maatschappelijke organisaties heeft de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor duurzame en eerlijke handel. Onder meer Milieudefensie, de FNV, voedselwaakhond foodwatch en de Consumentenbond roepen mensen op in verweer te komen tegen, wat ze noemen, foute handelsverdragen.

Door ANP - 10-10-2016

Die verdragen zouden de belangen van mensen, dieren en het milieu aantasten en ervoor zorgen dat multinationals de dienst uitmaken en niet regeringen en parlementen. De organisaties vrezen de gevolgen voor het klimaat en de voedselveiligheid.

,,Foute handelsverdragen als TTIP en CETA geven privileges aan de olie- en gasindustrie. Daardoor wordt het bijvoorbeeld moeilijker en duurder om in Groningen de gaskraan dicht te draaien'', aldus directeur Donald Pols van Milieudefensie maandag. Catelene Passchier, vicevoorzitter van de FNV, waarschuwt:,,Als deze verdragen worden getekend is de kans levensgroot dat multinationals hier straks de dienst uitmaken, ook in onze zorg en ons onderwijs. Arbeidsrechten en echte banen zijn dan het kind van de rekening.''

Manifestatie

TTIP, een vrijhandelsverdrag waar Europa en de Verenigde Staten over onderhandelen, en het vergelijkbare CETA-verdrag tussen EU en Canada moeten nog worden ondertekend.

Op zaterdag 22 oktober houden de organisaties een demonstratieve tocht door Amsterdam en een manifestatie op het Museumplein. Ook in andere steden waaronder Brussel, Berlijn, Washington en Ottawa waren vergelijkbare protesten.